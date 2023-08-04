В Иркутской области пенсионерка из-за лжеинвесторов потеряла более 2 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионерка из Иркутска потеряла более 2 миллионов рублей, доверившись лжеинвесторам. Женщина, которая представилась специалистом крупной инвестиционной компании, убедила пенсионерку в быстром и легком заработке через вложение средств в выгодные финансовые продукты.

Под влиянием этих обещаний, 65-летняя женщина взяла кредит на сумму более 2 миллионов рублей и перевела все свои сбережения на неизвестные счета по инструкции мошенников.

После этого, контакт с аферистами был потерян. Жительница Иркутска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.