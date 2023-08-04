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НовостиОбщество4 августа 2023 10:30

В Иркутской области пенсионерка из-за лжеинвесторов потеряла более 2 млн рублей

Она взяла кредит под влиянием мошенников
Елена СИНИЦА
В Иркутской области пенсионерка из-за лжеинвесторов потеряла более 2 млн рублей

В Иркутской области пенсионерка из-за лжеинвесторов потеряла более 2 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионерка из Иркутска потеряла более 2 миллионов рублей, доверившись лжеинвесторам. Женщина, которая представилась специалистом крупной инвестиционной компании, убедила пенсионерку в быстром и легком заработке через вложение средств в выгодные финансовые продукты.

Под влиянием этих обещаний, 65-летняя женщина взяла кредит на сумму более 2 миллионов рублей и перевела все свои сбережения на неизвестные счета по инструкции мошенников.

После этого, контакт с аферистами был потерян. Жительница Иркутска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.