От федеральной автотрассы в город Свирск завершают реконструкцию дороги Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Реконструкция автомобильной дороги в Свирск подходит к завершению. В настоящее время финальный этап работ проводится на участке Михайловка - Березовка протяженностью 6,4 километра. Для реализации этого проекта были выделены средства из областного и федерального бюджетов в размере 414,4 млн рублей. Об этом сообщает Байкал24.

Процесс реконструкции включает в себя улучшение состояния дороги от развязки с федеральной трассой в поселке Михайловка до улиц Советской и Заводской. Работы были начаты в июле прошлого года, и на данный момент уже проводится укладка второго слоя асфальтобетона. Затем будет выполнена разметка, установлены дорожные знаки и остановки для общественного транспорта.

Планируется завершить реконструкцию к концу сентября.