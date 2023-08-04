Прокуратура будет контролировать дело об утонувшем в Усть-Куте мальчике Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура Усть-Кута следит за расследованием дела с утонувшим ребенком и проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Известно, что 3 августа года двое 10-летних детей купались в районе бывшей лодочной станции города Усть-Кута. В какой-то момент одного из мальчиков унесло течением. Его друг побежал просить помощи у взрослых, но они не смогли спасти ребенка, - говорят в прокуратуре.

Тело ребенка было обнаружено в ходе поисковых мероприятий, проведенных спасателями МЧС.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, обеспечении безопасности на водных объектах, а также причины и условия произошедшего.