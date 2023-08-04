РАН поддержит Иркутскую область в развитии медицинской науки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Президент Российской академии наук Геннадий Красников обсудили создание и развитие научного центра на базе Иркутской областной детской клинической больницы.

Во время визита в регион Геннадий Красников посетил медицинскую организацию, чтобы ознакомиться с её текущей деятельностью и достижениями врачей. Он также изучил проект по строительству нового корпуса со стационаром и планами создания научного центра на базе будущего госпиталя.

Геннадий Красников отметил, что в Иркутской области сосредоточены высокий потенциал и масштабные планы, которые следует поддерживать. Он считает, что формируется замечательный медицинский кластер, который будет иметь значительное влияние не только в области, но и во всей Восточной Сибири. Геннадий Красников подчеркнул, что это очень важно для жителей этих регионов, поскольку здесь будут решаться задачи мирового уровня и проводиться уникальные операции.

Игорь Кобзев выразил благодарность Геннадию Красникову за внимание к развитию иркутской медицинской науки. Он подчеркнул, что наука должна продвигаться вперед, а практическая медицина должна использовать научные разработки для лечения и медицинского сопровождения. Игорь Кобзев отметил серьезный потенциал Иркутской областной детской клинической больницы и важность привлечения молодых специалистов, которые остаются работать в учреждении.