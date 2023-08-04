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НовостиОбщество4 августа 2023 13:12

В Ангарске водитель Toyota врезался в столб и перевернулся, скрываясь от полиции

Полицейским также пришлось выстрелить по колесам
Елена СИНИЦА
В Ангарске водитель Toyota врезался в столб и перевернулся, скрываясь от полиции

В Ангарске водитель Toyota врезался в столб и перевернулся, скрываясь от полиции

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ходе погони в Ангарске полицейские использовали табельное оружие, чтобы остановить автомобиль. Во время ночного патрулирования улиц города, полицейские заметили автомобиль "Тойота Креста", который двигался без включенных фар. Когда водитель увидел машину с включенными спецсигналами, он резко увеличил скорость и попытался скрыться от полиции.

Полицейский применил табельное оружие для остановки автомобиля. Он сделал предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам автомобиля, что привело к повреждению правой передней и двух задних шин. Несмотря на это, водитель продолжал движение и в конечном итоге потерял контроль над автомобилем, столкнувшись с опорой освещения и перевернувшись.

В момент происшествия в автомобиле находились пять мужчин, трое из которых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить водителя автомобиля.