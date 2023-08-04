В Иркутске по ночам с 7 августа будут ограничивать движение по улице Джамбула Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта по путепроводу на улице Джамбула будет ограничено в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Ограничение будет действовать с 7 по 18 августа с 23.00 до 05.00. На этот период времени дорогу сократят до двух полос на путепроводе по улице Джамбула, - говорят в администрации.

Причина - плановые работы по замене грунта и устройству дорожной одежды.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом работы дорожной техники.