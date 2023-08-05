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НовостиОбщество5 августа 2023 2:01

Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на 5 августа 2023

Дождь и порывы ветра до 10 м/с ожидаются в Иркутске 5 августа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Дождь и порывы ветра до 10 м/с ожидаются в Иркутске 5 августа

Дождь и порывы ветра до 10 м/с ожидаются в Иркутске 5 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске на 5 августа 2023 выдалась серой и дождливой. Ранее синоптики предупреждали, что первые выходные последнего летнего месяца совершенно не подойдут для отдыха на пляже.

Погода в Иркутске на 5 августа 2023

- В Иркутске облачно с прояснением, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +21...+23 градуса, - отмечают метеорологи.

Такой будет погода в Иркутске на 5 августа 2023. А чего ожидать жителям региона в целом? В эту субботу ожидаются кратковременные, местами сильные дожди в Тайшетском, Чунском, Тулунском, северо-западных районах. Утром на города и села спуститься туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 15-18 м/с. В среднем воздух прогреется до +21...+26, однако при облачной погоде будет прохладнее +12...+17 градусов.