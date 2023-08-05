В Иркутске военному за уход из части в самоволку назначили два года колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание отдохнуть обернулось для военнослужащего из Иркутской области реальным сроком. 2 апреля 2023 года старшина самовольно покинул воинскую часть и уехал на малую родину. 28 апреля он добровольно пришел в военкомат.

- Иркутский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 2 года, сообщают в пресс-службе Восточного окружного военного суда.

Напомним, ранее в Иркутск этапировали криминального авторитета, обвиняемого в заказном убийстве 20-летней давности.