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НовостиОбщество5 августа 2023 3:32

В Иркутске военному за уход из части в самоволку назначили два года колонии

Старшина уехал домой отдыхать
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутске военному за уход из части в самоволку назначили два года колонии

В Иркутске военному за уход из части в самоволку назначили два года колонии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание отдохнуть обернулось для военнослужащего из Иркутской области реальным сроком. 2 апреля 2023 года старшина самовольно покинул воинскую часть и уехал на малую родину. 28 апреля он добровольно пришел в военкомат.

- Иркутский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 2 года, сообщают в пресс-службе Восточного окружного военного суда.

Напомним, ранее в Иркутск этапировали криминального авторитета, обвиняемого в заказном убийстве 20-летней давности.