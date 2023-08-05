За отдых детей на водоемах без присмотра в Иркутской области составили 240 протоколов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МЧС поделились статистикой нарушений на водоемах Иркутской области. Так, за два месяца лета было составлено 240 протоколов в отношении родителей, чьи дети отдыхали у рек и озер без присмотра.

- За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 197 нарушений, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Призывам родителей усилить контроль за детьми во избежание трагедий! Помните, запреты малоэффективны.

Напомним, в Приангарье приступили к участию в пилотном проекте Минздрава России по дистанционному мониторингу здоровья. В настоящее время новые цифровые платформы и современные устройства опробовали пациенты Иркутской районной больницы и Иркутской городской клинической больницы № 8.