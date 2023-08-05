Град, ливни и порывистый ветер ожидаются в Иркутской области 6 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МЧС предупреждают об ухудшении погоды на территории Иркутской области 6 августа. Так, местами по региону ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, а также усиление

западного и северо-западного ветра до 15-18 м/с. Такая погода может быть опасна, говорят синоптики. К тому же, 6-7 августа резко возрастет риск лесных пожаров.

- Убедительно просим ответственно отнестись к мерам личной безопасности! Не планируйте походы в горы и выход на маломерных судах на акваторию. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщите на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101, - обращаются к жителям Приангарья в пресс-службе регионального ведомства.

В Иркутске в это воскресенье ночью и утром пройдет дождь. Порывы ветра достигнут 9 м/с. Днем воздух прогреется до +23 градусов.