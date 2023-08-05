Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии. Фото: правительство Республики Саха (Якутия)

Печальными известиями с жителями Иркутской области поделился губернатор Игорь Кобзев. На 86-м году жизни 4 августа скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Этот пост он занимал с января 1992 по январь 2002 года. С 2016 года являлся Государственным советником республики.

- Человек государственного масштаба, - написал глава Приангарья. - В Михаиле Ефимовиче умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича, главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву и всей Якутии. Скорбим вместе с вами.

Родные Михаила Николаева сообщили, где и когда пройдет прощание с первым президентом Якутии.