В Иркутске осудят криминального авторитета, заказавшего убийство бизнесмена Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске завершено расследование дела об убийстве, совершенном 20 лет назад. Осенью 2003 года бандиты застрелили из обреза ружья руководителя предприятия. По версии следствия, заказчиком стал криминальный авторитет из Братска. Он пообещал крупные суммы двум главарям банд, которые в свою очередь поручили расправиться с сибиряком банде, действовавшей на территории Иркутска-2. Позже двоих фигурантов задержали и осудили. Купивший чужую смерть мужчина сбежал и все эти годы находился в розыске.

Однако избежать наказания не удалось. 21 октября 2022 года сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области 63-летний подозреваемый был задержан в Новосибирске. Его этапировали и поместили в СИЗО.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.