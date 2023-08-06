Жителя Братска осудят за взятку для получения фиктивных водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Братского района отправила уголовное дело в суд, где рассматривается обвинение в даче взятки за организацию фиктивной сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемый, 29-летний местный житель, перечислил посреднику 30 тыс. рублей, которые предназначались сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за незаконную организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена.

Оперативники ГУ МВД России по Иркутской области пресекли противоправные действия, а следователи СК провели расследование уголовного дела. Сейчас дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу.