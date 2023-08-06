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НовостиОбщество6 августа 2023 2:15

Жителя Братска осудят за взятку для получения фиктивных водительских прав

Размер взятки составил 30 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
Жителя Братска осудят за взятку для получения фиктивных водительских прав

Жителя Братска осудят за взятку для получения фиктивных водительских прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Братского района отправила уголовное дело в суд, где рассматривается обвинение в даче взятки за организацию фиктивной сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемый, 29-летний местный житель, перечислил посреднику 30 тыс. рублей, которые предназначались сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за незаконную организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена.

Оперативники ГУ МВД России по Иркутской области пресекли противоправные действия, а следователи СК провели расследование уголовного дела. Сейчас дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу.