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НовостиСпорт6 августа 2023 2:28

В Свирске 5 августа состоялся вертикальный забег

Это был забег по ступеням
Елена СИНИЦА
В Свирске 5 августа состоялся вертикальный забег

В Свирске 5 августа состоялся вертикальный забег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертикальный забег по ступеням «Свирский километр» состоялся в городе Свирске Иркутской области 5 августа. Мероприятие проходило с 11.00 до 12.00 по местному времени. Информация об этом содержится на сайте администрации города.

В администрации Свирска также рассказали о других предстоящих спортивных мероприятиях, в которых могут принять участие жители. Например, в их числе "Свирский дуатлон" 9 августа, "Открытое Первенство города Свирска по легкой атлетике" 11 августа, "Соревнования по футболу среди дворовых команд на призы Думы города Свирска" 12 августа.

С другими планами жители могут ознакомиться на сайте администрации в разделе "Городские мероприятия".