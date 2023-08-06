В Свирске 5 августа состоялся вертикальный забег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертикальный забег по ступеням «Свирский километр» состоялся в городе Свирске Иркутской области 5 августа. Мероприятие проходило с 11.00 до 12.00 по местному времени. Информация об этом содержится на сайте администрации города.

В администрации Свирска также рассказали о других предстоящих спортивных мероприятиях, в которых могут принять участие жители. Например, в их числе "Свирский дуатлон" 9 августа, "Открытое Первенство города Свирска по легкой атлетике" 11 августа, "Соревнования по футболу среди дворовых команд на призы Думы города Свирска" 12 августа.

С другими планами жители могут ознакомиться на сайте администрации в разделе "Городские мероприятия".