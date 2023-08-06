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НовостиСпорт6 августа 2023 2:43

Студенты Иркутской области поучаствуют в Международном фестивале спорта

Он пройдет с 19 по 31 августа в Екатеринбурге
Елена СИНИЦА
Студенты Иркутской области поучаствуют в Международном фестивале спорта

Студенты Иркутской области поучаствуют в Международном фестивале спорта

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Организаторы фестиваля сообщили, что с 19 по 31 августа в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие студенческие команды из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), но и не только они.

Полный список участников будет представлен перед началом соревнований. Ожидается, что в мероприятии примут участие около четырех тысяч спортсменов из более чем 240 вузов, а также более 500 спортивных судей. Из Иркутской области уже заявлены спортсмены и тренеры, которые будут представлять регион в соревнованиях по боксу и дзюдо.