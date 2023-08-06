В Забайкалье газифицировать город помогает искусственный интеллект Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чите продолжается активный процесс газификации частного сектора. Рядом с будущими домами владельцев газового отопления проводятся работы по прокладке траншей и установке труб для подачи сжиженного топлива. Для этой цели выбраны передовые и безопасные технологии, которые, по словам подрядчика, являются уникальными. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

Для прокладки труб под землей используется горизонтальный бур, который позволяет минимизировать повреждения на придомовой территории. Благодаря специальной конструкции бура, отверстия создаются прямо в земле без обвала грунта.

Бур работает быстро и точно благодаря локатору, который определяет положение, направление и глубину с помощью магнитных полей, чтобы избежать повреждения подземных коммуникаций.

В уже готовые траншеи будут укладываться прочные и качественные трубы для подачи газа в дома жителей Читы. Это необходимо для предотвращения возможных утечек.

Газификаторы утверждают, что при прокладке труб исключена человеческая ошибка, благодаря использованию передовых технологий, включающих в себя искусственный интеллект.