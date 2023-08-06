В Иркутске продают одну из самых дорогих "однушек" за 9 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске выставили на продажу однокомнатную квартиру, стоимость которой составляет 9,1 млн рублей. Она находится в ЖК "Сибиряков". Объявление появилось на портале "ЦИАН".

Согласно информации в объявлении, общая площадь квартиры составляет 50,45 "квадратов", при этом жилая площадь - 12,9 "квадратов", а кухни - 22,8. Имеется один балкон, квартира будет предоставлена без отделки.

Расположена квартира на 18-м этаже. В объявлении также уточняется, что дом еще не сдан, а планируется к сдаче в 2025-м году.

Среди преимуществ дома указываются закрытый двор, паркинг, консьерж-сервис, охрана и мониторинг 24/7. Помимо этого, упоминается, что на первом этаже есть дизайнерские парадные с зонами отдыха у камина, колясочная, лапомоечная, детский сан-узел.

Домофон у дома будет сенсорный с функцией Face-id. Также предусмотрены автоматическая система передачи показаний счетчиков, дизайнерские бесшумные лифты.

Система отопления тоже "умная" - температура теплоносителя будет меняться в зависимости от температуры за окном.

В доме закрытый двор 1,2 га - только для жителей, паркинг и кладовые с доступом на лифте. Консьерж-сервис, охрана и мониторинг 24/7, своя собственная УК. Дизайнерские парадные с зонами отдыха камином на первом этаже, колясочная, лапомоечная, детский сан-узел. Премиальная инженерия: сенсорный домофон с Face-id, автоматическая система передачи показаний счетчиков, дизайнерские бесшумные лифты, энергоэффективная система отопления с автоматическим изменением температуры теплоносителя в зависимости от температуры за окном. Дизайнерские двери (с усиленной шумоизоляцией и замками 3 и 4 класса взоломостойкости), не требующие замены (внутреннюю панель входной двери можно заменить под потребности интерьера квартиры).