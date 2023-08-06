Погода в Иркутской области 6 августа 2023 года будет дождливой и с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 6 августа, в Иркутской области ожидается сильный дождь, грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Погода в Иркутской области 6 августа 2023 года

В некоторых районах также возможен град. По данным Иркутского гидрометцентра, днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов. Однако в северо-восточных районах Приангарья ожидается значительно более теплая погода, с температурой до +30 градусов.

Пресс-служба МЧС по региону предупреждает гостей и жителей погода в Иркутской области 6 августа 2023 года может привести к проблемам, связанным с погодными условиями. Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач, а из-за дождей может произойти подъем уровня воды в реках и возникновение затоплений на отдельных участках.

В Иркутске 6 августа, ожидается переменная погода с небольшим дождем. Днем температура воздуха составит +23 градуса, а ночью она снизится до +16 градусов.