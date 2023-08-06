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НовостиПроисшествия6 августа 2023 10:17

Власти Забайкалья поставили на контроль ситуацию с избитым толпой инвалидом

Сейчас следователи проводят проверку из-за ситуации с избитым инвалидом в Забайкалье
Елена СИНИЦА
Власти Забайкалья поставили на контроль ситуацию с избитым толпой инвалидом

Власти Забайкалья поставили на контроль ситуацию с избитым толпой инвалидом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из кафе Забайкалья произошел конфликт между двумя компаниями. В одной из них был участник специальной военной операции, инвалид. Толпа набросилась на него и избила.

В своем телеграм-канале губернатор региона Александр Осипов прокомментировал произошедшее.

- По отношению бойца СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения, - написал Осипов.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку, допросы. Со слов губернатора, все виновные уже привлечены к ответственности, а ситуация - на контроле у краевых властей.

Ранее сообщалось, что по данным социальных сетей, два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников происшествия их подбадривали.

Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже инвалид.