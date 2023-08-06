В Шелеховском районе разыскивают 35-летнего Евгения Будагаева Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе полиция проводит поиски 35-летнего Евгения Будагаева, который пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным оперативников, 4 августа 2023 года иркутянин приехал в дом своих родственников, который находится в селе Баклаши на улице Ангарская. С того вечера он перестал выходить на связь, - говорят в МВД.

Описание: мужчина выглядит на 35 лет, его рост составляет 173 см, он худощавого телосложения, у него темные волосы и короткая стрижка, а также усы. У него карие глаза. Он был одет в серую кепку с голубыми полосками, сине-серую футболку, голубые джинсы и коричневые сандали.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (952) 628-20-00, 8 (39550) 5-75-51, 8 (924) 991-11-62 или 02 (102 с любого сотового оператора).