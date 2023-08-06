Прокуратура поставила на контроль инцидент с избиением бойца СВО в Забайкалье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкалье прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и процессуальной поверки по факту нападения на участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

- По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), которое в связи с общеопасным способом по требованию прокурора Нерчинского-Заводского района переквалифицировано на более тяжкое преступление, - говорят в прокуратуре.

Ход и результаты расследования находятся под контролем надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что само происшествие случилось накануне – в ночь с 4 на 5 августа. Пострадавший отдыхал со знакомыми в кафе. Там же была и другая компания местных жителей.