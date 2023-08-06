Первыми на помощь пострадавшим от взрыва газа в СНТ в Забайкалье пришли соседи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 августа произошел взрыв в доме в СНТ "Ручейки" Читинского района, вызванный утечкой бытового газа. Дом, который строили 9 лет, разрушился за секунды. В результате взрыва пострадали два человека - 79-летняя женщина и 14-летняя девочка. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

Этот двухэтажный дом теперь невозможно восстановить, так как стены и второй этаж были разрушены взрывной волной после утечки газа. Внутри дома находились пожилая женщина и ее внучка, которые чудом остались живы.

Сергей Базаров, Заместитель министра здравоохранения, начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщил: "Женщина была доставлена в краевую клиническую больницу и прошла осмотр медицинскими работниками. Ее состояние удовлетворительное, и вероятно, ее отпустят домой. Ребенок был доставлен в краевую детскую клиническую больницу с рвано-ушибленной раной на спине. Он также проходит осмотр специалистами, и будет принято решение о дальнейшем лечении".

Взрыв произошел в обед, и соседи немедленно пришли на помощь пострадавшим и вызвали все необходимые службы.

Карина, соседка, рассказала: "Мы немедленно позвонили в службу экстренной помощи и вызвали МЧС. Затем мы начали спрашивать у других соседей, кто был в доме. В доме была 14-летняя девочка по имени Лиза. Она очень испугалась. Мы спросили у нее, кто еще был в доме, и она сказала, что там была ее бабушка. Бабушка самостоятельно вышла из дома, и с ней все в порядке".