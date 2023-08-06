Приехал к родственникам в дом и перестал выходить на связь: в Шелеховском районе разыскивают 35-летнего Евгения Будагаева Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе правоохранительные органы ищут 35-летнего Евгения Будагаева. Он пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

-По информации ведомства, 4 августа 2023 года мужчина приехал в дом своих родственников. Он находится в селе Баклаши на Ангарской улице. Однако с того вечера мужчина больше не выходит на связь, - говорят в МВД.

В МВД рассказали, что пропавшему на вид 35 лет, рост - 173 сантиметра. Мужчина имеет худощавое телосложение, темные волосы и короткую стрижку, а также усы. Глаза у него карие.

В тот день был одет в серую кепку с голубыми полосками, сине-серую футболку, голубые джинсы и коричневые сандали.