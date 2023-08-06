В Забайкалье задержан один из подозреваемых в избиении участника СВО. Фото: телеграм-канал Александра Осипова

Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в избиении участника СВО в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Забайкальскому краю.

- Его подозревают в совершении преступлений по статьям об умышленном уничтожении имущества, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью, - говорят в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан. Предварительное расследование уголовных дел находится под контролем руководства УМВД России по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что 6 августа стало известно, что в Забайкалье избили инвалида, участника спецоперации на Украине. По имеющейся информации, компания местных жителей накинулась на двух боевых товарищей. КП-Иркутск удалось поговорить с сестрой пострадавшего.

Позднее также губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал видеообращение от бойца. В нем пострадавший рассказал о своем состоянии.