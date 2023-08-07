Погода в Иркутской области 7 августа 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник 7 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутской области 7 августа 2023 года

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с, температура +23,+28°, при облачной погоде +14,+19°, - сообщают в гидрометцентре.

В Иркутске 7 августа ожидается переменная облачность, без осадков с температурой до +27 градусов и юго-восточным ветром до 7 м/с.

На Байкале в этот день возможны дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.