Новую скейт-площадку установили в Свердловском районе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Площадку для экстремального катания обустроили на улице Маршала Конева, 78/1 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На территории установили мини-рампу. Она подходит как для новичков, так и для профессионалов. Такая конструкция предназначена для выполнения скольжений и «вылетов». В дополнение предусмотрены небольшие горки, – рассказывают в администрации.

Молодежь очень ждала это спортивное сооружение. Поэтому площадку построили с опережением графика.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что студенты Иркутской области примут участие в Международном фестивале спорта, который пройдет с 19 по 31 августа в Екатеринбурге.