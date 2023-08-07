Сотрудник ДПС выстрелил в агрессивную собаку во время задержания нарушителя в Иркутске

Сотрудник ДПС выстрелил в агрессивную собаку в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госавтоинспектор выстрелил в собаку, которая напала на него во время задержания нарушителя ПДД на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мотоциклист и забежал на территорию одного из домов к своим знакомым. Оттуда навстречу сотрудникам вышел мужчина с крупной собакой, которая стала набрасываться на стражей порядка, создавая угрозу их жизни и здоровью, препятствовала задержанию нарушителя. В соответствии с Законом «О полиции» для защиты себя от агрессивного животного инспектор произвел в собаку выстрел, сообщают в региональном МВД.

После этого инцидента, хозяин собаки ударил госавтоинспектора в область лица, после чего был задержан. От применения оружия никто из людей не пострадал.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту правомерности применения огнестрельного оружия. По результатам проверки будет принято правовое решение.