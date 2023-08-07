В региональном МВД прокомментировали сообщение о горевшей в Иркутске машине ППС Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях Иркутска появилось сообщение очевидца о том, что около 3:00 ночи 7 августа в районе Ново-Ленино загорелась машина патрульно-постовой службы.

Однако, корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области эту информацию не подтвердили.

- Горела гражданская машина. В этот момент к месту пожара прибыл патрульный автомобиль ППС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причину возгорания автомобиля сотрудники ведомства выясняют.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области ликвидировали лесные пожары Бодайбинском и Братском районах. Причиной обоих возгораний стала гроза.