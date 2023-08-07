Двоих утонувших ищут спасатели в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поиски двух мужчин, утонувших в реках Иркутской области, продолжаются. Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 4 августа в Шелеховском районе вблизи села Баклаши на реке Иркут при купании пропал 35-летний мужчина. Водолазы отряда экстренного реагирования региональной пожарно-спасательной службы обследовали русло реки вниз по течению и береговую линию. Пока положительного результата не достигнуто, - рассказывают в МЧС об одном из утонувших.

На следующий день, сотрудники начали работы по поиску 43-летнего мужчины, который решил переплыть Лену. По словам очевидцев, он ушел под воду и на поверхности не показывался. Спасатели осмотрели акваторию реки от города Киренска до реки Черепановки – более 13 километров, но тело не обнаружили.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Шелеховском районе разыскивают 35-летнего пропавшего без вести мужчину.