Военнослужащий из Иркутской области погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель села Тихоновка Боханского района Михаил Цоцоренко погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале мэр Боханского района Эдуард Коняев.

- Вчера мы простились с нашим земляком Цоцоренко Михаилом. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, с честью и достоинством защищал нашу Родину. Выражаю соболезнования родным и близким. Вечная память! – сообщает Эдуард Коняев.

Михаил был ветераном второй Чеченской кампании. А с 2005 года служил на северном Кавказе. Получил медали «Защитник отечества и «За службу во славу отечества». В ходе спецоперации был удостоен орденом Мужества. Был ранен гранатой, которую на него сбросил вражеский дрон. От смертельных ран Михаил скончался.