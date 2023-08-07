Суд рассмотрит дело мужчины, стрелявшего в военкома в Усть-Илимске Фото: Евгения ГУСЕВА

В 1-м Восточном окружном военном суде Хабаровска поступили материалы уголовного дела против 26-летнего молодого человека, который осенью прошлого года ранил комиссара военкомата Усть-Илимска во время стрельбы. Судебное заседание было назначено на 2 августа, однако оно было отложено на 9 октября. Об этом сообщил представитель суда корреспонденту ИА IrkutskMedia.

Согласно материалам дела, фигурант уголовного дела обвиняется в незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ) и террористическом акте (ч. 2. ст. 205 УК РФ).

Напомним, что стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября 2022 года. В результате инцидента комиссар получил ранение. На следующий день после происшествия молодого человека доставили бортом санитарной авиации из Усть-Илимска в Иркутск. 14 ноября его выписали из больницы. В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело.