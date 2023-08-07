В Иркутске провели рейды по ночным клубам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из ночных клубов Иркутска полиция провела профилактическую операцию. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

- В прошлые выходные, в ходе операции, полиция направила на освидетельствование лиц, у которых были признаки наркотического опьянения. В случае подтверждения наркотического опьянения, граждане будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством, - говорят в полиции.

За потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или ареста на срок до пятнадцати суток.

В отношении руководства клуба будет проведено административное расследование по каждому нарушению. Предпринимателям могут грозить значительные штрафы.