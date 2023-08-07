В Иркутске скашивают траву на газонах вдоль дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Все районы города продолжают проводить работы по кошению травы. Эти работы выполняются специалистами муниципального предприятия «Иркутскавтодор» и подрядными организациями вдоль улично-дорожной сети.

На улицах Коммунистическая, Верхняя Набережная, Киевская, 5-й Армии, Богдана Хмельницкого, Розы Люксембург, 18-й Советский переулок, Волгоградская, 20-й Советский переулок, Гоголя, Маяковского, Спортивный переулок, Сибирских Партизан, 21-й Советский переулок и Маршала Конева, а также в микрорайонах Университетский, Солнечный и Юбилейный проводятся работы по уходу за газонами.

Скошенная трава удаляется. Также производится сбор мелкого мусора и веток на газонах.

Тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта и заездные карманы очищаются вручную. Проезжую часть убирают с помощью специализированных машин для подметания.