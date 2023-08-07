Жителей Иркутской области осудили за кражу аккумуляторных батарей операторов связи Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Эхирит-Булагатского района были осуждены за кражу аккумуляторных батарей, принадлежащих сотовым операторам связи.

Мужчины были признаны виновными в восьми преступлениях. Они в течение четырех месяцев проникали на базовые станции сотовых операторов связи без разрешения. Они крали аккумуляторные батареи и дополнительное оборудование, а затем продавали их местным жителям. По оценкам экспертов, общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Эти преступления были раскрыты сотрудниками оперативного подразделения МО МВД России "Эхирит-Булагатский".

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил каждому из подсудимых три года тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исковые требования представителей пострадавших были полностью удовлетворены на сумму более 420 000 рублей. Автомобиль, который принадлежал одному из подсудимых и использовался при совершении краж, был конфискован в пользу государства.