Перерезали горло и выбросили в подвал: в Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве местного жителя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнеудинском районе были задержаны подозреваемые в жестоком убийстве местного жителя. Тело 34-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями и резаной раной шеи было обнаружено 5 августа в доме на улице Рабочая в городе Алзамай. Сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два молодых мужчины в возрасте 19 и 22 лет, а также их 18-летняя знакомая. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно показаниям подозреваемых, в течение дня 5 августа они избили своего знакомого во дворе одного из домов на улице Рабочая в городе Алзамай, после чего перенесли его в заброшенный дом и попытались задушить его веревкой. Затем они перерезали горло мужчине осколком стекла и выбросили его в подвал.

Подозреваемые объяснили следователям Следственного комитета, что испытывали неприязненные отношения к потерпевшему уже давно. Двое из них были под воздействием наркотического опьянения в момент совершения преступления.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых.