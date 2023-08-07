Арендный дом планируют построить в Иркутске

Денис Филиппов побывал в Иркутске с рабочим визитом. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов побывал в Иркутске с рабочим визитом и обсудил с руководством города и региона перспективы по строительству арендного жилья и других проектов в сфере градостроительства.

Так, дом для арендного жилья планируется построить в Иркутске в районе улицы Верхняя Набережная, неподалеку от ТЦ «Яркомолл». Это будут пять блок-секций на 217 квартир с отделкой, сантехникой и мебелью. Сдача объекта запланирована на начало 2026 года. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между администрацией областного центра, ДОМ.РФ и АО «УКС г. Иркутска».

– Мы все заинтересованы в пространственном развитии наших муниципалитетов, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - Уровень жизни граждан во многом зависит от качества городской среды. Сегодня в столице Прибайкалья в больших количествах появляются благоустроенные пространства, комфортные места для отдыха всей семьей, точки притяжения для молодежи. Работы ведутся в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», по программе «Народные инициативы», в рамках муниципально-частного партнерства. Убежден, совместно с ДОМ.РФ реализуем в городе еще немало значимых проектов.

По мнению главы областного центра, появление такого рода жилья поможет привлекать и новых специалистов в социальную сферу, ведь в городе предусмотрена для них компенсация аренды жилых помещений.

– Использование наших механизмов, включая проектное финансирование, инфраструктурные облигации, мастер-планирование территорий, поставки лифтового оборудования, реализация льготных ипотечных программ с господдержкой позволяет не только повысить темпы строительства жилья, но и улучшить качество жизни в регионах, – отметил Денис Филиппов.

После посещения нескольких мест в Иркутске, где планируется масштабное строительство в партнерстве с ДОМ.РФ, губернатор Иркутской области провел совещание, посвященное реализации этих проектов.