Дополнительные туалетные кабинки появились около мыса Хобой . Фотографии предоставлены МСОД "Боевая Сибирь".

Дополнительные туалетные кабинки были установлены в санитарной зоне около мыса Хобой в Прибайкальском национальном парке. Кабинки изготовлены из оцинкованной стали, хорошо проветриваются и легко моются. Об этом сообщает "Заповедное Прибайкалье".

Установка дополнительных кабинок и замена старых деревянных являются частью плановых работ по улучшению инфраструктуры острова в текущем теплом сезоне. На данный момент уже функционируют 4 дополнительные кабинки на мысе Хобой, а еще 6 были установлены взамен деревянных кабинок на маршрутах "Север острова Ольхон" и "Юг острова Ольхон".

Администрация ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" выражает благодарность коллективу межрегионального спортивного общественного движения "Боевая Сибирь" за значительный вклад в обновление туристической инфраструктуры острова Ольхон и установку новых каркасных туалетных модулей на территории Прибайкальского национального парка.