В Иркутской области идет выплата пособий на школьную форму

Пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий составляет 1304,35 рубля. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Социальное пособие на приобретение школьной формы в Иркутской области теперь выплачивается каждый год. Такие изменения в соответствующий областной закон были внесены с 1 июля. Ранее получить такую поддержку многодетные и малоимущие семьи могли лишь раз в два года. Выделяемые средства можно потратить на приобретение одежды для посещения обычных уроков и спортивной формы для физкультуры.

– С учетом индексации с 1 апреля 2023 года пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий выплачивается в размере 1304,35 рубля. В 2023 году его получили 3 788 семьи на 6 563 детей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Для того чтобы получить такую выплату, семьям нужно обратиться с заявлением в местное учреждение социальной защиты или в МФЦ. Деньги можно получить либо на личную банковскую карту, либо на почте. Кроме того, многодетные семьи могут составить заявление в электронном виде через портал Госуслуг.