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НовостиПроисшествия8 августа 2023 0:35

Начальник Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки

Глава Гостехнадзора получил взятку от человека, лишенного водительского удостоверения
Таисия ЧЕМИСОВА
Начальник Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки

Начальник Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Начальник отдела службы Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

- Обвиняемый получил взятку в виде денег от человека, которого лишили водительского удостоверения. Фигурант выдал документ, подтвердивший, что водительское удостоверение тракториста-машиниста было сдано в отдел службы города Иркутска. В дальнейшем же нарушитель намеревался получить новое водительское удостоверение в отделе ГИБДД, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи устанавливают схожие факты преступной деятельности должностного лица. Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жителей Иркутской области осудили за кражу аккумуляторных батарей операторов связи.