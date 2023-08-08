Начальник Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки Фото: СУ СКР по Иркутской области

Начальник отдела службы Гостехнадзора в Иркутске обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

- Обвиняемый получил взятку в виде денег от человека, которого лишили водительского удостоверения. Фигурант выдал документ, подтвердивший, что водительское удостоверение тракториста-машиниста было сдано в отдел службы города Иркутска. В дальнейшем же нарушитель намеревался получить новое водительское удостоверение в отделе ГИБДД, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи устанавливают схожие факты преступной деятельности должностного лица. Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жителей Иркутской области осудили за кражу аккумуляторных батарей операторов связи.