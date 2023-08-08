Провел шесть минут в воде: мальчика засосало в трубу во время купания в Бурятии

Ребенок попал в кому после купания в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джидинском районе Бурятии 12- летнего мальчика затянуло в дренажную трубу под автомобильной дорогой. По данным минздрава, ребенок купался. Мать мальчика была рядом. Она обратилась за помощью. Ребенка извлекли и госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

- Ребенок играл с потоком воды, образовавшимся из-за осадков, когда его затянуло в дренажную трубу, проходящую под автомобильной дорогой. В настоящее время пострадавший госпитализирован, рассказали в прокуратуре.

Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии, по словам врачей нахождение в воде составило около 6 минут. Сейчас ребенок в коме на искусственной вентиляции легких.