Картины художников из ЛНР и ДНР представят в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Картины художников из Луганской и Донецкой народных Республик представят на выставке «Без границ. Художники Донбасса» в Иркутске 10 августа в 16:00 в областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского. В экспозицию войдет свыше 40 работ. Среди них живопись и графика. Об этом сообщает Министерство культуры региона.

– Работы художников из новых регионов России будут представлены в Иркутске впервые. Именно через искусство художники Донбасса расскажут о своих чувствах и переживаниях. Каждая творческая работа – это победа созидания над разрушением, победа жизни над смертью, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В выставке примут участие 23 художника. Самому младшему – 19 лет. А самому старшему – 60. Все художники были очевидцами военных действий в Донецке и Луганске.

В Иркутске выставка будет работать до 19 августа, после чего отправится в Салехард.