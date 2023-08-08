Цены на сливочное масло и говядину снизились в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области снизились цены на семь продовольственных товаров. Говядина подешевела на 0,56 %, а сливочное масло на 0,26%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Кроме того, цена на мороженную рыбу снизилась на 0,18%. Соль и ржаной хлеб подешевели на 0,17%, а белокочанная капуста на 0,04%, черный чай на 0,02%. А цены на пшеничный хлеб, шлифованный рис и баранину не изменились, - сообщают в правительстве.

Но цена на картофель поднялась на 10,93%, яблоки подорожали на 3,37%, а морковь на 2,21%. В правительстве отмечают, что рост цен на эти продукты имеет сезонный характер. По данным Иркутскстата, спрос на товары первой необходимости находится на обычном уровне.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в регионе идет выплата пособий на школьную форму. Пособия уже получили почти четыре тысячи семей.