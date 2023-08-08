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НовостиПолитика8 августа 2023 4:30

Избирком Иркутской области опубликовал доходы кандидатов на выборах в ЗС

Самая большая задекларированная сума - 193,5 млн рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Избирком Иркутской опубликовал доходы кандидатов на выборах в Заксобрание

Избирком Иркутской опубликовал доходы кандидатов на выборах в Заксобрание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком Иркутской области опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов на выборах в региональный парламент четвертого созыва.

Согласно предоставленным данным, самым состоятельным стал представитель партии "Единая Россия" Максим Янов, который задекларировал 193,5 млн рублей. Далее в списке - действующий сенатор Андрей Чернышев с доходом в 178,4 млн рублей. 111,8 млн рублей задекларировал Денис Прищенко.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области пройдут 10 сентября. Ранее по результатам жеребьевки была определена очередность партий и их эмблем в бюллетене.