Избирком Иркутской области опубликовал доходы кандидатов на выборах в ЗС

Избирком Иркутской опубликовал доходы кандидатов на выборах в Заксобрание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком Иркутской области опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов на выборах в региональный парламент четвертого созыва.

Согласно предоставленным данным, самым состоятельным стал представитель партии "Единая Россия" Максим Янов, который задекларировал 193,5 млн рублей. Далее в списке - действующий сенатор Андрей Чернышев с доходом в 178,4 млн рублей. 111,8 млн рублей задекларировал Денис Прищенко.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области пройдут 10 сентября. Ранее по результатам жеребьевки была определена очередность партий и их эмблем в бюллетене.