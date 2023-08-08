Двух жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области суд вынес приговор двум жителям Заларинского района, которых признали виновными в похищении человека и жестоком убийстве. В январе 2021 года в одном из домов села Троицк приятели поссорились с 37-летним мужчиной. Они силой посадили его в автомобиль и увезли в лес около деревни Тагна. Когда жертву вытащили из салона, один из преступников дважды выстрелил тому в голову. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Приангарья. Уголовное дело было расследовано следователями СК.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил 40-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 55-летнего мужчину – к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее КП-Иркутска рассказывала о состоянии бойца СВО, на которого напала компания пьяных друзей. При этом мужчина-инвалид, ногу потерял во время спасения боевых товарищей.