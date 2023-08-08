Жительница Иркутской области вызвала МЧС, потому что хотела мужского внимания Фото: Анастасия Осипова

В МЧС Иркутской области поделились статистикой ложных вызовов. С 2020 по 2023 год суд оштрафовал 10 жителей региона. При этом хулиганят взрослые люди, в том числе старше 50-ти лет. И если одни таким образом желали повеселиться или досадить соседям, то другие пошли на отчаянный шаг из-за одиночества.

- Особый случай – вызов женщиной пожарных из-за того, что просто захотелось мужского внимания, - делятся в пресс-службе ведомства.

Также один из нарушителей признался, что вызвал спасателей, чтобы те подбросили его из одного населенного пункта в другой. Машину МЧС он планировал тормознуть, когда та ехала бы мимо него по адресу. Но, к его разочарованию, машина «промчалась мимо, не остановившись».