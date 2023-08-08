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НовостиОбщество8 августа 2023 5:14

Жительница Иркутской области вызвала МЧС, потому что хотела мужского внимания

За ложный вызов МЧС оштрафовали жительницу Иркутской области, которая хотела внимания
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жительница Иркутской области вызвала МЧС, потому что хотела мужского внимания

Жительница Иркутской области вызвала МЧС, потому что хотела мужского внимания

Фото: Анастасия Осипова

В МЧС Иркутской области поделились статистикой ложных вызовов. С 2020 по 2023 год суд оштрафовал 10 жителей региона. При этом хулиганят взрослые люди, в том числе старше 50-ти лет. И если одни таким образом желали повеселиться или досадить соседям, то другие пошли на отчаянный шаг из-за одиночества.

- Особый случай – вызов женщиной пожарных из-за того, что просто захотелось мужского внимания, - делятся в пресс-службе ведомства.

Также один из нарушителей признался, что вызвал спасателей, чтобы те подбросили его из одного населенного пункта в другой. Машину МЧС он планировал тормознуть, когда та ехала бы мимо него по адресу. Но, к его разочарованию, машина «промчалась мимо, не остановившись».