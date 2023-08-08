55-летняя жительница Улан-Удэ задушила мужа проводом Фото: СУ СКР по Бурятии

Шесть лет исправительной колонии общего режима назначили жительнице Улан-Удэ за убийство мужа. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по Республике Бурятия.

- 55-летняя женщина у себя дома на улице Залесной города Улан-Удэ поссорилась с мужем из-за незначительного повода, после чего накинула ему на шею провод от электрического удлинителя и задушила потерпевшего, - сообщают в ведомстве.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 12-летний мальчик в Республике Бурятия попал в кому, после того, как его затянуло в дренажную трубу под автодорогой во время купания. Ребенок провел в воде около шести минут.