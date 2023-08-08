Стало известно, где и когда состоится бесплатный концерт Джанго в Иркутске 2023 Фото: Иван ВИСЛОВ

В министерстве культуры Иркутской области поделились радостными новостями: в столицу региона приедет звездный гость. При этом посмотреть на его выступление смогут все желающие. Бесплатный концерт Джанго в Иркутске 2023 состоится 9 августа. Начало в 18:00.

Бесплатный концерт Джанго в Иркутске 2023

Многие знакомы с творчеством российского певца, музыканта и композитора по хитам «Холодная Весна» и «Босая осень». Эти и другие песни артист исполнит на сцене на площади Дворца спорта «Труд». В течение двух часов зрителей будут заряжать только позитивом.

Также гостями мероприятия станут скрипачка, пианистка, лауреат более 20 международных конкурсов Мария Андреев и поэт, режиссер, руководитель первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на Службе Отечеству» Олеся Шигина.

Жителей и гостей города приглашают на бесплатный концерт Джанго в Иркутске 2023 9 августа в 18:00.