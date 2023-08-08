Документальные фильмы о событиях на Донбассе и участниках СВО покажут в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске покажут документальные фильмы об участниках специальной военной операции и событиях на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Иркутске пройдет три показа. 9 августа в Доме кино и 10 августа в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых в 13:00 покажут фильм «Отважные. Про любовь»

- Эта картина режиссера Олеси Шигиной расскажет о героизме и чувствах участников специальной военной операции на Донбассе. В кадрах будут присутствовать достоверные истории людей с линии фронта, - сообщают в региональном правительстве.

Также 10 августа в 16:00 в Доме кино будет показан фильм «Война и Вера», снятый режиссером Верой Водынски. Эта кинокартина посвящается священнослужителям, погибшим в ходе военных действий на Украине.

Кроме того, беседы со зрителями проведут члены творческой команды, которые не раз были в зоне военных действий на Донбассе. Среди них режиссер Олеся Шигина.