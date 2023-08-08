Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 6:20

Документальные фильмы о событиях на Донбассе и участниках СВО покажут в Иркутске

Кинопоказы пройдут 9 и 10 августа в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
Документальные фильмы о событиях на Донбассе и участниках СВО покажут в Иркутске

Документальные фильмы о событиях на Донбассе и участниках СВО покажут в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске покажут документальные фильмы об участниках специальной военной операции и событиях на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Иркутске пройдет три показа. 9 августа в Доме кино и 10 августа в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых в 13:00 покажут фильм «Отважные. Про любовь»

- Эта картина режиссера Олеси Шигиной расскажет о героизме и чувствах участников специальной военной операции на Донбассе. В кадрах будут присутствовать достоверные истории людей с линии фронта, - сообщают в региональном правительстве.

Также 10 августа в 16:00 в Доме кино будет показан фильм «Война и Вера», снятый режиссером Верой Водынски. Эта кинокартина посвящается священнослужителям, погибшим в ходе военных действий на Украине.

Кроме того, беседы со зрителями проведут члены творческой команды, которые не раз были в зоне военных действий на Донбассе. Среди них режиссер Олеся Шигина.