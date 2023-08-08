В Куйтунском районе мужчину отправят в колонию на 3 года за покупку наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Куйтунском районе вынесено решение по уголовному делу, связанному с приобретением и хранением большого количества наркотических средств.

43-летний местный житель, который ранее был судим, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в большом объеме).

Расследование уголовного дела проводили сотрудники МВД РФ.

Суд установил, что в феврале этого года мужчина отправился на поле рядом с кладбищем, где обнаружил и собрал части конопли общим весом более 110 граммов. Он незаконно хранил эти части наркотического растения у себя дома до тех пор, пока его сосед не сообщил об этом правоохранительным органам.

Суд, учитывая мнение прокурора и наличие у мужчины судимости за аналогичное преступление, назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Пока приговор не вступил в силу.