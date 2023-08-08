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НовостиОбщество8 августа 2023 7:57

Работы на путепроводе по улице Джамбула продлятся до 18 августа

Работы ведутся по ночам
Елена СИНИЦА
Работы на путепроводе по улице Джамбула продлятся до 18 августа

Работы на путепроводе по улице Джамбула продлятся до 18 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановые работы на путепроводе по улице Джамбула будут продолжаться до 18 августа. Каждый день с 23.00 до 5.00 движение транспорта будет ограничено до двух полос. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации Иркутска, на участке между путепроводом и Иркутным мостом, протяженностью около 100 метров, будет удален асфальт.

Затем земляное полотно будет поднято до проектных отметок, а после этого наложены два слоя асфальта. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.