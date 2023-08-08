Работы на путепроводе по улице Джамбула продлятся до 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановые работы на путепроводе по улице Джамбула будут продолжаться до 18 августа. Каждый день с 23.00 до 5.00 движение транспорта будет ограничено до двух полос. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации Иркутска, на участке между путепроводом и Иркутным мостом, протяженностью около 100 метров, будет удален асфальт.

Затем земляное полотно будет поднято до проектных отметок, а после этого наложены два слоя асфальта. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.